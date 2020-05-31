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Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге 

Lenta.ru и ещё 8 5 часов назад
Дочь Ефремова хочет сменить пол и жениться на подруге
Фото: Lenta.ru
Анна-Мария Ефремова, дочь российского актера Михаила Ефремова и его супруги актрисы Ксении Качалиной, заявила о склонности к трансгендерности. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщает «Московский комсомолец».
По словам 19-летней Анны-Марии, она относится к небинарным персонам, которые не считают себя ни мужчиной, ни женщиной. Она отметила, что может говорить о своих действиях как со стороны маскулинной роли, так и феминной.
Кроме того, девушка заявила в интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион», что состоит в отношениях с подругой, а не парнем. По ее словам, так ей нравится намного больше. Анна-Мария добавила, что мечтает завести однополую семью, усыновить ребенка, а также оставить Россию и поехать жить в Англию.
Гостья программы пояснила, что ее отец знает об особенностях дочери и относится к ее ориентации «более-менее нейтрально». По крайней мере, сказала девушка, он не устраивает скандалов в семье по этому поводу.
В начале апреля сообщалось, что американская актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды Хоббс в сериале «Секст в большом городе», стала участницей шоу Straight Talk With Gay People, где высказалась о решившей сменить пол дочери. Она пояснила, что в настоящее время ее сыну-трансгендеру Сэмюэлю Джозефу Мозесу 23 года, а о своем желании стать мужчиной он заявил в 18. Никсон призналась, что сначала не приняла его решение. Она вспомнила, что в юном возрасте у ребенка были периоды, когда он по-разному выглядел и одевался.
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Звёзды , Красивые девушки , Михаил Ефремов , Миранда Хоббс , Синтия Никсон , Лера Кудрявцева , Ксения Качалина , Московский комсомолец
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