Дочь Ефремова хочет сменить пол и жениться на подруге

Анна-Мария Ефремова, дочь российского актера Михаила Ефремова и его супруги актрисы Ксении Качалиной , заявила о склонности к трансгендерности. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщает «Московский комсомолец».

По словам 19-летней Анны-Марии, она относится к небинарным персонам, которые не считают себя ни мужчиной, ни женщиной. Она отметила, что может говорить о своих действиях как со стороны маскулинной роли, так и феминной.

Кроме того, девушка заявила в интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион», что состоит в отношениях с подругой, а не парнем. По ее словам, так ей нравится намного больше. Анна-Мария добавила, что мечтает завести однополую семью, усыновить ребенка, а также оставить Россию и поехать жить в Англию.

Гостья программы пояснила, что ее отец знает об особенностях дочери и относится к ее ориентации «более-менее нейтрально». По крайней мере, сказала девушка, он не устраивает скандалов в семье по этому поводу.