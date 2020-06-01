Бледанс, несмотря на самоизоляцию, вырвалась на море

Эвелине Бледанс сейчас завидуют многие. Артистке, несмотря на строгий режим, введенный в стране в период пандемии коронавируса, удалось вырваться в Крым и даже искупаться в Черном море.

Звезда сообщила, что прибыла на полуостров вовсе не в отпуск, как подумали многие. Это командировка от госучреждения. По словам Эвелины, приехать сюда даже по работе можно только, если имеешь здесь в собственности недвижимость. Тем не менее, Бледанс невероятно счастлива, что смогла отправиться на юг.

«Как же я благодарю судьбу, за подарки, которые она мне преподносит!» — написала она в личном блоге.

Актрису настолько захватили эмоции, что она не смогла удержаться от соблазна и, примерив стильный купальник в горох, забежала в море. Этим поступком она немало удивила почитателей своего таланта, ведь температура воды в это время составляет всего 15 градусов выше нуля.

«Счастье оказаться в море первыми. Ведь никто еще не купался», — прокомментировала свой поступок Эвелина.

«Завидушки», «Я раньше июля в море не купаюсь, мой закон. После холодного моря Феодосии больше туда нет желания ездить», «Экстремалка», «Умничка! Хорошего отдыха и много позитива», «Отчаянная женщина», «Классно. Я бы тоже сейчас окунулась», «Эвелина, Вы прям герой! Я бы не смогла!», «Я ездила на юг в конце мая, к сожалению вернулась с воспалением, потом лечилась. Но организм у всех разный», — отреагировали на видео Бледанс ее подписчики.