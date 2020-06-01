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52-летняя Памела Андерсон призналась в попытках надеть свой купальник из 90-х 

Lenta.ru 1 час назад
Памела Андерсон пыталась влезть в купальник из 90-х
Фото: Lenta.ru
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон призналась, что до сих пор хранит купальный костюм, в котором снималась в телесериале «Спасатели Малибу» в 1990-х годах. Об этом сообщает Fox News.
В интервью для издания 52-летняя знаменитость заявила, что иногда пытается надеть свой фирменный красный купальник с высокими прорезями для ног. По словам Андерсон, спустя 23 года после съемок он все еще подходит ей по размеру, и она разгуливает в нем по гостиной.
«Он [купальник] лежит в верхнем ящике моего комода! И он до сих пор мне как раз. Я иногда надеваю его, чтобы повеселить друзей», — призналась актриса.
В 1990-е годы Памела Андерсон снималась в американском телесериале «Спасатели Малибу», после чего ее признали одним из секс-символов США.
В ноябре 2019 года Андерсон снялась для журнала в откровенном купальном костюме. Тогда она позировала в белом слитном купальнике с глубоким декольте и открытой спиной для обложки нового выпуска австралийской версии Maxim. Съемка прошла на лодке в австралийском Голд-Косте.
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Звёзды , Памела Андерсон
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