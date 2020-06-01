«Ты же не проститутка»

@shnurovs

Сейчас продюсер в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ записал видеообращение к певцу.

«Я не говорил, что мы в бедственном положении. Я сказал, что люди в бедственном положении. Музыканты в бедственном положении. Все находятся в абсолютно одинаковых условиях. Я говорил не о тебе, ни обо мне, ни о Валерии. Я говорил о других музыкантах, которые жалуются на тебя, которых ты выгнал и оставил без копейки денег», — заявил Иосиф Пригожин

Пригожин добавил, что сам заботится о своих сотрудников в отличие от Шнурова.

«К примеру, я плачу водителю, которого уже два месяца не вызываю. Валерия Шнурова после этой истории абсолютно не уважает и считает нездоровым человеком», — сказал Пригожин.

При этом в конфликте звезд поклонники встали на сторону "Шнура", когда тот показал в своем Instagram сообщения-угрозы, поступившие к нему на телефон после его стиха-насмешки над Пригожиным.

@shnurovs

Валерия даже писала в комментариях Instagram, что ей стыдно за поведение мужа, однако сейчас Пригожин заявил, что к этой переписке он не имеет отношения.