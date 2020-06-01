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«Надеюсь, тебе хватит мужества»: Пригожин обратился к Шнурову 

Диана Товсепова 2 часа назад
«Ты же не проститутка»
Фото: @valeriya
Конфликт продюсера Иосифа Пригожина и певца Сергея Шнурова продолжает набирать обороты. Так, ранее Пригожин заявил, что многие артисты находятся в бедственном положении и нуждаются в помощи. После этого Шнуров в стихотворной форме высмеял продюсера и его жену певицу Валерию.
@shnurovs
Сейчас продюсер в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ записал видеообращение к певцу.
«Я не говорил, что мы в бедственном положении. Я сказал, что люди в бедственном положении. Музыканты в бедственном положении. Все находятся в абсолютно одинаковых условиях. Я говорил не о тебе, ни обо мне, ни о Валерии. Я говорил о других музыкантах, которые жалуются на тебя, которых ты выгнал и оставил без копейки денег», — заявил Иосиф Пригожин
Пригожин добавил, что сам заботится о своих сотрудников в отличие от Шнурова.
«К примеру, я плачу водителю, которого уже два месяца не вызываю. Валерия Шнурова после этой истории абсолютно не уважает и считает нездоровым человеком», — сказал Пригожин.
При этом в конфликте звезд поклонники встали на сторону "Шнура", когда тот показал в своем Instagram сообщения-угрозы, поступившие к нему на телефон после его стиха-насмешки над Пригожиным.
@shnurovs
Валерия даже писала в комментариях Instagram, что ей стыдно за поведение мужа, однако сейчас Пригожин заявил, что к этой переписке он не имеет отношения.
«Слава богу, что не я писал, но я готов с ней согласиться. Это просто ушлепский поступок, не мужской. Ты же не девочка, не проститутка. Есть телефоны. Зачем себя так вести. Шнур торгует матом, выставляет гениталии напоказ. Мат из уст Жванецкого — это художественное произведение. Мат из уст Шнурова — это пошлость. Сергей, я надеюсь, что тебе хватит мужества извиниться перед Валерией. Передо мной не надо», — сказал Пригожин.
Ранее "Рамблер" сообщал, как Пригожин отвечал Шнурову ранее.
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Женский форум 26
Звёзды , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Валерия , НТВ
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