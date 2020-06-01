Заворотнюк круто изменила жизнь Сергея Жигунова

Фото: Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

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О любовных отношениях актеров и звезд сериала "Моя прекрасная няня" Сергея Жигунова Анастасии Заворотнюк продолжают всплывать подробности даже спустя много лет после их расставания.

Так, бывший сосед по даче актера Сергея Жигунова художник Сергей Заграевский в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ вспомнил роман актера с красавицей-коллегой:

«Я помню в первый раз, когда Настя приехала на его дачу — сразу встало солнце. Знаю, что сейчас Жигунов живет с копией Заворотнюк. Это говорит о его складе характера. Он Настю любил. Для него принципиально, чтобы его женщина была похожа на Настю. Жигунов очень домовитый. Его все любили здесь на даче».

При этом Жигунов сильно переживал о расставании с Анастасией и рассказывал об этом соседу.

«Он мне говорил: «Серега, не волнуйся за меня, прорвемся». А потом он поменялся. Вот была настоящая любовь. Трагическая. У него улыбка исчезла с лица. Он стал другим. Они пару лет здесь прожили с Настей. Когда они расстались, то он мне сказал: «Знаешь, мне это все не нужно и продал дачу», — рассказал он.

Сам художник считает Заворотнюк просто фантастической женщиной.