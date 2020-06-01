Заворотнюк круто изменила жизнь Сергея Жигунова

О любовных отношениях актеров и звезд сериала "Моя прекрасная няня" Сергея Жигунова и Анастасии Заворотнюк продолжают всплывать подробности даже спустя много лет после их расставания.
Так, бывший сосед по даче актера Сергея Жигунова художник Сергей Заграевский в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ вспомнил роман актера с красавицей-коллегой:
«Я помню в первый раз, когда Настя приехала на его дачу — сразу встало солнце. Знаю, что сейчас Жигунов живет с копией Заворотнюк. Это говорит о его складе характера. Он Настю любил. Для него принципиально, чтобы его женщина была похожа на Настю. Жигунов очень домовитый. Его все любили здесь на даче».
При этом Жигунов сильно переживал о расставании с Анастасией и рассказывал об этом соседу.
«Он мне говорил: «Серега, не волнуйся за меня, прорвемся». А потом он поменялся. Вот была настоящая любовь. Трагическая. У него улыбка исчезла с лица. Он стал другим. Они пару лет здесь прожили с Настей. Когда они расстались, то он мне сказал: «Знаешь, мне это все не нужно и продал дачу», — рассказал он.
Сам художник считает Заворотнюк просто фантастической женщиной.
«Может хотел бы сказать что-то плохое про нее, потому что рассталась с Жигуновым. Но она женщина, у ног которой разбиваются мужские сердца», — заключил он.
Ранее "Рамблер" сообщал, как новая возлюбленная Жигунова ответила на комментарии о ее поразительном внешнем сходстве с Заворотнюк.