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Шнуров снова написал матерное стихотворение про «голодных» российских звезд 

Диана Товсепова 1 час назад
Музыкант Серей Шнуров не так давно написал стихотворение в привычной ему дерзкой манере высмеивающее слова продюсера Иосифа Пригожина о том, что российские артисты нуждаются в помощи, потому как остались без заработка.
После этого разгорелся целый скандал, а в Шнурову даже якобы поступили прямые угрозы от Пригожина. Правда продюсер заявил, что сообщения угрожающего характера певцу писал не он.
Через несколько дней Шнур снова опубликовал матерное стихотворение о том, какие трудности испытывают российские звезды во время пандемии.
"Вжоперти сидели люди. Да, без средств и взаперти, Как ты ***ой не верти, *** без соли лег на блюде. Все попрятались по гнёздам И вельможи и народ. Голодней всех было звездам Взять они хотели (в) мрот", — написал Шнуров в своем Instagram.
@shnurovs
Ранее "Рамблер" сообщал, как в этом скандале поучаствовала Ксения Бородина.
Звёзды , Видео , Ксения Бородина , Иосиф Пригожин
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