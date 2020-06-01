Музыкант Серей Шнуров не так давно написал стихотворение в привычной ему дерзкой манере высмеивающее слова продюсера Иосифа Пригожина о том, что российские артисты нуждаются в помощи, потому как остались без заработка.

После этого разгорелся целый скандал, а в Шнурову даже якобы поступили прямые угрозы от Пригожина. Правда продюсер заявил, что сообщения угрожающего характера певцу писал не он.

Через несколько дней Шнур снова опубликовал матерное стихотворение о том, какие трудности испытывают российские звезды во время пандемии.

"Вжоперти сидели люди. Да, без средств и взаперти, Как ты ***ой не верти, *** без соли лег на блюде. Все попрятались по гнёздам И вельможи и народ. Голодней всех было звездам Взять они хотели (в) мрот", — написал Шнуров в своем Instagram.