Памела Андерсон пыталась влезть в купальник из 90-х 

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон призналась, что до сих пор хранит культовый алый купальный костюм, в котором в 1990-х годах снималась в популярном телесериале "Спасатели Малибу".

Так, в интервью американскому изданию Fox News, 52-летняя звезда рассказала, что время от времени пытается влезть в свой фирменный красный купальник. По словам Памелы, даже через 23 года любимый купальник подходит ей по размеру, и она даже разгуливает в нем по своему дому.

"Он [купальник] лежит в верхнем ящике моего комода! И он до сих пор мне как раз. Я иногда надеваю его, чтобы повеселить друзей", — рассказала она.