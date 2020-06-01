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Памела Андерсон пыталась влезть в купальник из 90-х 

Диана Товсепова 1 час назад
Памела Андерсон пыталась влезть в купальник из 90-х
Фото: globallookpress.com
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон призналась, что до сих пор хранит культовый алый купальный костюм, в котором в 1990-х годах снималась в популярном телесериале "Спасатели Малибу".
Так, в интервью американскому изданию Fox News, 52-летняя звезда рассказала, что время от времени пытается влезть в свой фирменный красный купальник. По словам Памелы, даже через 23 года любимый купальник подходит ей по размеру, и она даже разгуливает в нем по своему дому.
"Он [купальник] лежит в верхнем ящике моего комода! И он до сих пор мне как раз. Я иногда надеваю его, чтобы повеселить друзей", — рассказала она.
Кадр из телесериала "Спасатели малибу"
Ранее "Рамблер" сообщал как секс-символ современности снялась в бикини на карантине.
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