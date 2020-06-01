Как Мадонну уволили за профнепригодность 

Даже самым успешным людям прежде, чем добиться славы и всенародной любви, пришлось сменить не одну работу, чтобы найти свое призвание. Более того, многих из них даже увольняли за профнепригодность, и кумир миллионов — Мадонна — не была исключением. Кто из работодателей упустил звезду? Выяснял "Рамблер".

В самом начале своего пути, когда Мадонна Луиз Чиконне только переехала в Нью-Йорк из небольшого городка Бей-Сити в штате Мичиган, она не надеялась стать певицей. Единственной и самой большой страстью будущей звезды были танцы, — она мечтала стать танцовщицей.

Однако, поскольку танцы дохода не приносили, Мадонна решила устроиться на работу в сеть фаст-фуда. Какое-то время она работала в Burger King, а затем перешла в знаменитую сеть пончиков Dunkin' Donuts. Разумеется, работа в общепите не приносила Мадонне особенного удовольствия. И скрывать этого она не желала: по слухам, в первых же день своей работы в Dunkin' Donuts она окатила джемом из тюбика клиента, нагрубившего ей. Начальник девушки тут же уволил ее, но едва ли Мадонна хоть раз пожалела о своем поступке и о последующем увольнении.

Впрочем, даже после этого инцидента Мадонне еще не раз приходилось перебиваться подработками. Покинув общепит, Мадонна устроилась на работу гардеробщицей в престижный ресторан "Русская чайная". Но и там ей не удалось задержаться надолго, — ее уволили за неподобающий внешний вид.

Затем Мадонна подрабатывала натурщицей в художественной студии и ню-моделью у фотографов до тех пор, пока на одном из танцевальных кастингов на нее не обратили внимание бельгийские продюсеры Ван Лье и мадам Перрелен. Они попросили танцовщицу спеть и были приятно удивлены хорошим вокалом девушки, которая никогда профессионально не занималась пением. Продюсеры пригласили Мадонну в Париж, намереваясь сделать из нее "танцующую Эдит Пиаф". С этого момента и началась ее карьера на сцене.