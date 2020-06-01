Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как Мадонну уволили за профнепригодность 

Мира Маркина 3 часа назад
Как Мадонну уволили за профнепригодность
Фото: globallookpress.com
Даже самым успешным людям прежде, чем добиться славы и всенародной любви, пришлось сменить не одну работу, чтобы найти свое призвание. Более того, многих из них даже увольняли за профнепригодность, и кумир миллионов — Мадонна — не была исключением. Кто из работодателей упустил звезду? Выяснял "Рамблер".
В самом начале своего пути, когда Мадонна Луиз Чиконне только переехала в Нью-Йорк из небольшого городка Бей-Сити в штате Мичиган, она не надеялась стать певицей. Единственной и самой большой страстью будущей звезды были танцы, — она мечтала стать танцовщицей.
Однако, поскольку танцы дохода не приносили, Мадонна решила устроиться на работу в сеть фаст-фуда. Какое-то время она работала в Burger King, а затем перешла в знаменитую сеть пончиков Dunkin' Donuts. Разумеется, работа в общепите не приносила Мадонне особенного удовольствия. И скрывать этого она не желала: по слухам, в первых же день своей работы в Dunkin' Donuts она окатила джемом из тюбика клиента, нагрубившего ей. Начальник девушки тут же уволил ее, но едва ли Мадонна хоть раз пожалела о своем поступке и о последующем увольнении.
Впрочем, даже после этого инцидента Мадонне еще не раз приходилось перебиваться подработками. Покинув общепит, Мадонна устроилась на работу гардеробщицей в престижный ресторан "Русская чайная". Но и там ей не удалось задержаться надолго, — ее уволили за неподобающий внешний вид.
Затем Мадонна подрабатывала натурщицей в художественной студии и ню-моделью у фотографов до тех пор, пока на одном из танцевальных кастингов на нее не обратили внимание бельгийские продюсеры Ван Лье и мадам Перрелен. Они попросили танцовщицу спеть и были приятно удивлены хорошим вокалом девушки, которая никогда профессионально не занималась пением. Продюсеры пригласили Мадонну в Париж, намереваясь сделать из нее "танцующую Эдит Пиаф". С этого момента и началась ее карьера на сцене.
Видео дня. Российские звезды, пожелавшие получить МРОТ
Женский форум
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка разоблачила идеальные фото звезд
Девушка разоблачила идеальные фото звезд
«То в чулочках, то в тонюсенькой сорочке»
«То в чулочках, то в тонюсенькой сорочке»
Рэпер Элджей показал себя без линз и грилзов
Рэпер Элджей показал себя без линз и грилзов
Почему мужчины «теряют» голову от женской груди
Почему мужчины «теряют» голову от женской груди
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Россияне стремительно толстеют на удаленке
03:25
Россияне стремительно толстеют на удаленке
Здоровье
Как выглядит самоизоляция глазами детей
01:51
Как выглядит самоизоляция глазами детей
Дети
На кого похож двухлетний сын Маликова
03:23
На кого похож двухлетний сын Маликова
Звёзды Дети
Российские звезды, пожелавшие получить МРОТ
01:13
Российские звезды, пожелавшие получить МРОТ
Звёзды
Необычные влюбленные, которым нет дела до окружающих
10:22
Необычные влюбленные, которым нет дела до окружающих
Любовь
Самые громкие карантинные скандалы шоубиза России
09:36
Самые громкие карантинные скандалы шоубиза России
Звёзды
Названо самое полезное молоко
06:11
Названо самое полезное молоко
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение