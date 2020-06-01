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Бондарчук, сама того не желая, свела бывшего мужа с Паулиной Андреевой 

Teleprogramma.pro и ещё 1 3 часа назад
Бондарчук рассказала, как свела мужа с новой женой
Фото: Teleprogramma.pro
Напомним, главный редактор журнала «Hello!» и режиссер официально перестали быть супругами в 2016 году. На тот момент муж и жена прожили вместе почти четверть века, поэтому для многих в светской тусовке такой поворот событий стал, мягко говоря, неожиданным. Практически сразу стало известно, что Бондарчуком овладела страсть к актрисе Паулине Андреевой, разница с которой достигает более 20 лет.
В программе «Осторожно, Собчак» Светлана Бондарчук призналась — она, сама того не ведая, свела мужа с девушкой. Именно Света первой заметила красоту молодой Паулины и сказала об этом публично.
«Я всегда восхищалась ее красотой. Тогда еще пришла к Феде после спектакля с ней, она на меня произвела такое дикое впечатление! Ей очень идет раздеваться. Я пришла и сказала — очень красивая актриса. Самая первая об этом говорила! Зато теперь у Феди красивая жена», — улыбается Бондарчук.
Вспомнила Светлана и тот момент, когда первой разместила в журнале фотосессию бывшего мужа с новой пассией. Тогда она рассудила — уж лучше это сделает она, чем кто-нибудь из конкурентов. Обложку с супругами Бондарчук выбирала лично. Стоило лишь главреду вернуться с Кинотавра, как журнал увидел свет. Многие сотрудники Светы тогда были в шоке и даже пытались отговаривать ее от этой затеи, но Бондарчук была непреклонна.
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Звёзды , Паулина Андреева , Светлана Бондарчук
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