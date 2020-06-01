Бондарчук рассказала, как свела мужа с новой женой

Многолетний брак Федора и Светланы Бондарчуков неожиданно закончился еще в 2016 году. Почти сразу выяснилось, что у Бондарчука появилась новая возлюбленная, актриса Паулина Андреева, которая моложе него на 20 лет.
Светлана Бондарчук призналась, что сама того не ведая, свела мужа с красавицей Паулиной. Об этом она рассказала в шоу "Осторожно, Собчак".
Кадр из шоу "Осторожно, Собчак"
Оказалось, именно Светлана впервые публично высказалась о красоте девушки.
«Я всегда восхищалась ее красотой. Тогда еще пришла к Феде после спектакля с ней, она на меня произвела такое дикое впечатление! Ей очень идет раздеваться. Я пришла и сказала: очень красивая актриса. Самая первая об этом говорила! Зато теперь у Феди красивая жена», — улыбается Бондарчук.
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