Бондарчук рассказала, как свела мужа с новой женой

Светлана Бондарчук призналась, что сама того не ведая, свела мужа с красавицей Паулиной. Об этом она рассказала в шоу "Осторожно, Собчак".

Кадр из шоу "Осторожно, Собчак"

Оказалось, именно Светлана впервые публично высказалась о красоте девушки.