«Кто много работает, тот покупает еще одну квартиру»

Украинская поп-певица и бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова приобрела квартиру. Покупкой она похвасталась в своем Instagram-аккаунте.

«Кто много работает и правильно ставит цели, тот покупает еще одну квартиру, — написала исполнительница в комментарии к снимку, где она позирует на фоне бетонных стен без отделки. — Теперь я ищу своих людей в ремонте».

Певица попросила подписчиков помочь в поиске. Ей нужен дизайнер, производитель мебели, а также рекомендации по выбору строительных материалов и сантехники.

Седокова планирует оформить квартиру в неоклассическом стиле.

«Темное дерево, немного золотишка и много мягкого уюта. Бесплатно не надо, но за миллион и мы хотим пост, и потом фото вашей квартиры везде использовать тоже. И без "нам нужно три недели изучить проект"»,

— обозначила свои пожелания звезда.

В мае Седокова раскрыла секрет фигуры и пообещала стать «самой сексуальной бабушкой». Певица рассказала, что придерживается интервального голодания: отказывается от еды на 20 часов, а затем ест в отведенные для этого четыре часа.