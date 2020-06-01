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Седокова похвасталась покупкой квартиры без ремонта 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
«Кто много работает, тот покупает еще одну квартиру»
Фото: Lenta.ru
Украинская поп-певица и бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова приобрела квартиру. Покупкой она похвасталась в своем Instagram-аккаунте.
«Кто много работает и правильно ставит цели, тот покупает еще одну квартиру, — написала исполнительница в комментарии к снимку, где она позирует на фоне бетонных стен без отделки. — Теперь я ищу своих людей в ремонте».
Певица попросила подписчиков помочь в поиске. Ей нужен дизайнер, производитель мебели, а также рекомендации по выбору строительных материалов и сантехники.
Седокова планирует оформить квартиру в неоклассическом стиле.
«Темное дерево, немного золотишка и много мягкого уюта. Бесплатно не надо, но за миллион и мы хотим пост, и потом фото вашей квартиры везде использовать тоже. И без "нам нужно три недели изучить проект"»,
— обозначила свои пожелания звезда.
В мае Седокова раскрыла секрет фигуры и пообещала стать «самой сексуальной бабушкой». Певица рассказала, что придерживается интервального голодания: отказывается от еды на 20 часов, а затем ест в отведенные для этого четыре часа.
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Звёзды , Анна Седокова
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