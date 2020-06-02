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Сына Плющенко начали избегать дети после слухов о психическом расстройстве 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
Сына Плющенко начали избегать дети после слухов
Фото: Lenta.ru
Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская в прямом эфире в Instagram рассказала о последствиях слухов о психическом расстройстве сына Александра.
Рудковская отметила, что дети начали избегать ее сына.
«Когда он сейчас выходит во двор, его дети объезжают на велосипедах. Ему говорят: "Саша, что у тебя со здоровьем? Не подходи к нам". Понятно, что детям рот не закроешь. Родители на кухне общаются, а дети это слышат…» — заявила она. Продюсер добавила, что разберется с виновными.
3 мая журнал StarHit разместил материал, в котором говорилось о психическом расстройстве Плющенко-младшего. Отец мальчика назвал информацию клеветой и пообещал наказать виновных. Позже главред StarHit Анастасия Ананьина ответила на обвинения в клевете, подчеркнув, что редакция должна иметь «свободу действий».
Александр Плющенко занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу. Он зарабатывает 12 миллионов рублей в год.
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Звёзды , Яна Рудковская , Александр Плющенко , Евгений Плющенко , StarHit
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