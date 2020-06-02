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Раскрыты подробности роскошной жизни бывшей самой молодой миллиардерши в мире 

Lenta.ru и ещё 3 45 минут назад
Что скрывала экс-самая молодая миллиардерша в мире
Фото: Lenta.ru
Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян Кайли Дженнер, которую издание Forbes лишило статуса самой молодой миллиардерши в мире, потратила более 100 миллионов долларов (более семи миллиардов рублей) за последний год на недвижимость и частные самолеты. Подробности ее роскошной жизни раскрыли в Page Six.
По информации издания, перед началом пандемии коронавируса, ко дню рождения своей дочери Сторми 22-летняя миллионерша приобрела частный самолет Global Express Jet стоимостью от 50 до 70 миллионов долларов (пять миллиардов рублей). Воздушное судно было обустроено аттракционами и надувными замками в тематику праздника — по мотивам мультфильма «Холодное сердце».
Кроме того, за 36,5 миллиона долларов (два миллиарда рублей) Дженнер купила поместье в Холмби-Хиллз, Калифорния, а также участок земли рядом со своим домом в Хидден-Хилс за 15 миллионов долларов (один миллиард рублей). На нем знаменитость планирует возвести еще один дом, дизайном которого займется известный архитектор Ричард Ландри.
Женщина также заплатила 3,25 миллиона долларов (240 миллионов рублей) за землю в эксклюзивном клубе Мэдисон в Палм-Спрингс рядом с пустующим участком своей матери Крис Дженнер и наняла еще одного модного архитектора, чтобы построить там дом с нуля.
Помимо этого, известно, что Кайли Дженнер любит делать дорогие подарки друзьям и родственникам. Например, своей матери она подарила украшенную бриллиантами сумку Hermes Birkin.
В общей сложности, по оценкам издания, за год бывшая миллиардерша потратила 130 миллионов долларов (около 10 миллиардов рублей).
29 мая у Кайли Дженнер отняли статус самой молодой миллиардерши в мире. Ее обвинили в том, что она лгала о доходах своей компании и подделывала налоговые декларации ради сохранения титула. По информации Forbes, в настоящий момент доход Дженнер составляет не миллиард долларов, а чуть менее 900 миллионов долларов (63 миллиарда рублей).
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Звёзды , Крис Дженнер , Ким Кардашьян
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