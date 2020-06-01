Украинская и российская поп-певица Анна Седокова приобрела квартиру и, конечно, похвасталась этим в своем Instagram.
@annasedokova
«Кто много работает и правильно ставит цели, тот покупает еще одну квартиру, — написала она под снимком. — Теперь я ищу своих людей в ремонте»
При этом пока Седоковой нужно найти строительную бригаду и закупить материалы. Подписчиков она попросила о совете.
Звезда уже сама продумала стиль квартиры и теперь просит посоветовать ей дизайнеров.
«Темное дерево, немного золотишка и много мягкого уюта. Бесплатно не надо, но за миллион и мы хотим пост, и потом фото вашей квартиры везде использовать тоже. И без "нам нужно три недели изучить проект"», — указала звезда свои пожелания.
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