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Украинская и российская поп-певица Анна Седокова приобрела квартиру и, конечно, похвасталась этим в своем Instagram.

@annasedokova

«Кто много работает и правильно ставит цели, тот покупает еще одну квартиру, — написала она под снимком. — Теперь я ищу своих людей в ремонте»

При этом пока Седоковой нужно найти строительную бригаду и закупить материалы. Подписчиков она попросила о совете.

Звезда уже сама продумала стиль квартиры и теперь просит посоветовать ей дизайнеров.