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Сенчукова и Рыбин уволили часть персонала в доме на 600 «квадратов» 

runews24.ru 57 минут назад
Сенчукова и Рыбин уволили прислугу в своем доме
Фото: runews24.ru
Напомним, что ранее они сообщили о том, что у них остались на проживание «копейки». Но у них нашлись заботливые друзья, которые помогли поправить им материальное положение. Они заявили, что им все-таки пришлось пойти на кое-какие крайние меры.
Супруги признались, что они были вынуждены уволить часть персонала в своем большом доме на 600 «квадратов», в котором они не могут сами управляться. Именно поэтому ими были приняты на работу несколько помощников, но в такой критический момент этих людей пришлось оставить без работы. Также сообщается, что у супружеской пары есть небольшая компания, где также из-за кризиса были уволены сотрудники.
Рыбин заключил, что на данный момент у них стало меньше необдуманный трат. Раньше Наталья могла пойти в магазин и принести оттуда 18 сумок, теперь же все не так.
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