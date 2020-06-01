Иосиф Пригожин не понял, зачем ему «бомж-пакеты» 

Известный продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин прокомментировал информацию о том, что ему прислали в качестве гуманитарной помощи лапшу быстрого приготовления.

"Я даже не понимаю, про что идет речь. Меня все спрашивают, а я не знаю. Что за гуманитарная помощь, какая гуманитарная помощь, вот поверьте, не знаю" — сообщил медиа-менеджер.

В то же время от партии "Коммунисты России" по адресу продюсерского центра Иосифа Пригожина отправлен так называемый в народе "бомж-пакет".

Пресс-служба ЦК партии "Коммунисты России"

Представители политической структуры объяснили свои действия тем, что "месье Пригожину" требуется "посильная помощь" в виде пакета вермишели быстрого приготовления. Кроме того, "волонтеры" рекомендовали ему пойти работать на стройку, чтобы не голодать во время пандемии.

"Сейчас стройки понемногу открываются и есть немало объявлений с предлагаемым заработком от 25 до 50 тысяч рублей на рекрутинговых сайтах Москвы" — цитируют СМИ обращение партии.

Напомним, что все началось с жалобы артиста на то, что в период пандемии звездам приходится "чудовищно тяжело" из-за отмены концертов.