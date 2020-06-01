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Муж Собчак опубликовал ее обнаженное фото 

Рамблер 1 час назад
Муж Собчак опубликовал ее обнаженное фото
Фото: @xenia_sobchak
Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал в Instagram фотографию своей обнаженной жены Ксении Собчак. На снимке российский общественный деятель стоит топлес спиной к камере.
@konbog75
Супруг журналистки сопроводил публикацию только эмодзи в виде сердца. Пользователи отреагировали на фотографию по разному: одни оценили снимок положительно, дополнив свою точку зрения комплиментами в адрес ведущей. Другие же негативно отнеслись к публикации, раскритиковали внешний вид Собчак, а некоторые вообще посчитали фото провокацией.
@sashagusov
Напомним, что ранее архивная фотография полностью обнаженной Собчак появилась в Instagram-аккаунте фотографа Александра Гусова. Этот снимок 2009 года восхитил пользователь соцсети.
Ранее "Рамблер" писал о том, что в Сети раскритиковали популярный купальник.
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