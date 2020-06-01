Муж Собчак опубликовал ее обнаженное фото 

Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал в Instagram фотографию своей обнаженной жены Ксении Собчак . На снимке российский общественный деятель стоит топлес спиной к камере.

@konbog75

Супруг журналистки сопроводил публикацию только эмодзи в виде сердца. Пользователи отреагировали на фотографию по разному: одни оценили снимок положительно, дополнив свою точку зрения комплиментами в адрес ведущей. Другие же негативно отнеслись к публикации, раскритиковали внешний вид Собчак, а некоторые вообще посчитали фото провокацией.

@sashagusov

Напомним, что ранее архивная фотография полностью обнаженной Собчак появилась в Instagram-аккаунте фотографа Александра Гусова. Этот снимок 2009 года восхитил пользователь соцсети.