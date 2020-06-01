«Голодные девки уже обрабатывают ее мужа»

Блогер Лена Миро высказалась по поводу отношений футболиста Дмитрий Тарасова с моделью Анастасией Костенко , которые, по ее мнению, долго не протянут. Об этом она написала в LiveJournal.

Автор блога считает, что "непритязательной" второй вице-мисс Россия 2014 года во время матчей супруга в других городах остается только "старательно изображать из себя счастливую жену и мамочку", пока "красивые и голодные девки обрабатывают ее мужа".

"Даже если Тарасов не хочет изменять жене, он всё равно это сделает. Его хлипкие моральные принципы — ничто перед тягой хищниц к красивой жизни" — полагает Миро.

По словам блогера, Костенко и раньше была хищницей, которую не остановил штамп в паспорте Тарасова. Но сейчас она размякла.

"Тарасов — дурак и слабак. Он не изменится никогда, а, значит, история с его уходом от жены обязательно повторится. Как повторялась уже не единожды" — пишет звездный критик.

Миро отмечает, что ошибка российской модели заключается в том, что та сидит "рыхлой жопой в Москве", тогда как надо ехать за мужем, чтобы одной рукой держать детей, а второй поводок с пристегнутым футболистом.

Сейчас блогер советует Костенко создать финансовую подушку, объясняя такое действие лучшим, что можно выжать из отношений с Тарасовым.