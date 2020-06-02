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26-летняя дочь Владимира Левкина победила рак мозга 

WMJ.ru и ещё 3 2 часа назад
26-летняя дочь Владимира Левкина победила рак мозга
Фото: WMJ.ru
26-летняя Виктория Левкина рассказала о выздоровлении в социальных сетях.
Девушке удалили опухоль мозга еще в январе этого года, однако сразу об окончательной победе над раком было говорить рано — предстоял период исследований, восстановления и лечения.
Однако недавно дочь солиста «На-на» опубликовала радостный пост, в котором показала свое первое селфи после операции и призналась, что борьба с раком позади.
@lyovkina
"Было финальное МРТ, вчера сказали что «всеGOOD» и новые таблетки пить не нужно. Всех обнимаю и не устану благодарить за поддержку".
— поблагодарила девушка своих подписчиков за то, что оставались рядом с ней в тяжелое время. Сейчас девушка заново отращивает волосы, которых лишилась после жесткой терапии, общается с родными и встречается с друзьями — с соблюдением условий, диктуемых пандемией коронавируса. «Как только порог больницы переступила — и работу, и спорт, и новые проекты, и обучение новое, и поездки к семье и друзьям, и любовь обязательно. Не думайте, что близкие и друзья не говорили мне, что так не надо делать. Однако, в подобном рвении „все и сразу“ меня очень тяжело остановить» — смеется девушка.
Напомним, Владимир Левкин несколько лет назад тоже смог победить онкологическое заболевание — полгода он лежал под капельницами из-за рака лимфатической системы.
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Звёзды , Владимир Левкин , Виктория Левкина
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