Известная певица расслабилась в «голом» бикини

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Британская поп-певица Рита Ора опубликована откровенную фотографию в купальнике во время самоизоляции. Снимок появился в сторис в Instagram-аккаунте девушки, о чем написало издание Daily Mail.

@ritaora

На изображении артистка спасается от жары с помощью мороженого и откровенного купальника. С плеча у звезды спадает голубая рубашка в полоску, а на голове находятся солнцезащитные очки.

Отмечается, что фото было сделано в саду на территории дома знаменитости.