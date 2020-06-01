Известная певица расслабилась в «голом» бикини

Британская поп-певица Рита Ора опубликована откровенную фотографию в купальнике во время самоизоляции. Снимок появился в сторис в Instagram-аккаунте девушки, о чем написало издание Daily Mail.
@ritaora
На изображении артистка спасается от жары с помощью мороженого и откровенного купальника. С плеча у звезды спадает голубая рубашка в полоску, а на голове находятся солнцезащитные очки.
Отмечается, что фото было сделано в саду на территории дома знаменитости.
Ранее "Рамблер" писал о том, что муж Собчак опубликовал ее обнаженное фото.