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Дженнифер Энистон продает свой пикантный фотопортрет 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Известная актриса продает свой «голый» фотопортрет
Фото: Кадр из сериала "Утреннее шоу"
Известная американская актриса Дженнифер Энистон решила помочь в борьбе с коронавирусом. Для этого она планирует продать свою фотографию на благотворительном аукционе. Этой новостью звезда поделилась на своей странице в Instagram.
@jenniferaniston
Кадр был снят фотографом Марком Селигером в 1995 году, когда весь мир следил за приключениями шестерки "Друзей" на экране. Как сообщила актриса, на аукционе будут выставлены еще 24 портрета, созданные знаменитым фотографом. Деньги, вырученные на аукционе, будут направлены на проведение бесплатного тестирования и медицинскую помощь малообеспеченным людям.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Шнуров снова унизил "голодных" российских звезд.
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Звёзды , Дженнифер Энистон
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