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История не про долги: возлюбленная Жигунова объяснила, почему распродает свои сумочки 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Пассия Жигунова объяснила, почему распродает вещи
Фото: Global look press
Портал Teleprogramma.pro ранее сообщал, что в личной жизни известного актера Сергея Жигунова произошли большие перемены. Он разошелся с супругой Верой Новиковой и теперь живет с девушкой, которая как две капли воды похожа на Анастасию Заворотнюк, — журналисткой Викторией Ворожбит. СМИ выяснили, что у брюнетки куча неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, и связали это с финансовыми трудностями в ее жизни. А когда на сайтах по продаже б/у вещей обнаружились одежда и сумочки Ворожбит, тогда многие заговорили о бедственном положении пассии Жигунова.
В своем Instagram-аккаунте Ворожбит после того, как оплатила штрафы, поспешила сообщить об этом. Она поблагодарила прессу за то, что те «раскопали» ее задолженности. Кроме того, девушка подчеркнула, что распродажа сумочек никак не связана со штрафами — денег на оплату долгов у нее хватило.
«Пару раз в год после очередного разбора гардероба я продаю то, что давно не ношу или не актуально, или вышло из моды, или просто перестало нравиться. И это история не про штрафы, а про свободное место в гардеробной», — написала Ворожбит.
Кстати, девушка не так давно отреагировала на свое сравнение с Заворотнюк. Тоже в Instagram она ответила на возглас о невероятном сходстве с «прекрасной няней», что она не Заворотнюк, а Ворожбит, и ни на кого, кроме своих мамы с папой, она не похожа.
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Звёзды , Сергей Жигунов , Анастасия Заворотнюк , Вера Новикова
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