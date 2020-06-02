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Ветлицкая показала свое истинное лицо 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
После возвращения певицы на родину и быстрого отъезда назад в Испанию в СМИ распространилась информация о ее сложном характере. По слухам, некоторые люди не смогли сработаться со звездой, и поэтому возвращение на сцену получилось не таким триумфальным, каким его изначально задумывали. Прямых доказательств этой версии не было, зато появились косвенные.
Наталья Ветлицкая действительно остра на язык и не старается сдерживаться. Так, подписчикам своей страницы в Instagrame она демонстрирует дерзкий нрав, ни сколько не опасаясь растерять поклонников. Например, в последнее время Ветлицкая все реже показывает саму себя и все чаще предметы интерьера и детали обстановки, сопровождая все это рассуждениями о вреде 5G и коронавирусе. Подписчики выражают недоумение, но Наталье Ветлицкой все нипочем.
@n_vetlitskaya
@n_vetlitskaya
Ранее "Рамблер" писал о том, что Шнуров снова унизил "голодных" звезд.
Звёзды , Видео , Наталья Ветлицкая
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