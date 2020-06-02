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Сын Елены Яковлевой сделал признание 

Елена Красовская 1 час назад
Видео рассказывает о сыне актрисы Елены Яковлевой Денисе Шальных. Звёздный наследник прославился не талантами, а внешностью: он ещё в юности увлёкся татуировками, и сейчас его тело почти полностью покрыто рисунками. Даже на лице Дениса красуются изображения. При этом 27-летний сын Яковлевой до сих пор не нашёл работу и не устроил личную жизнь. Какие новые факты Шальных открыл о себе на популярном шоу, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как популярная певица попозировала в откровенном бикини.
Звёзды , Видео , Дети , Красота , Психология , Денис Шальных , Елена Яковлева
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