Сын Елены Яковлевой сделал признание 

Видео рассказывает о сыне актрисы Елены Яковлевой Денисе Шальных. Звёздный наследник прославился не талантами, а внешностью: он ещё в юности увлёкся татуировками, и сейчас его тело почти полностью покрыто рисунками. Даже на лице Дениса красуются изображения. При этом 27-летний сын Яковлевой до сих пор не нашёл работу и не устроил личную жизнь. Какие новые факты Шальных открыл о себе на популярном шоу, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как популярная певица попозировала в откровенном бикини.