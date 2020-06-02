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Похудевшая звезда КВН снова поправилась 

Елена Красовская 8 часов назад
Героиня видео — артистка Ольга Картункова. Слава пришла к Ольге, когда она начала играть в КВН. Харизматичную корпулентную капитаншу команды из Пятигорска нельзя было не заметить, и Ольга быстро стала одной из звёзд Клуба. Спустя несколько лет поклонники перестали узнавать кумира: из полной женщины без возраста Картункова превратилась в молодую красавицу. Произошло преображение благодаря похудению: Ольга сбросила десятки килограммов и избавилась от чрезмерно пышных форм. А вот сейчас, во время самоизоляции, артистка снова начала набирать вес и опасается, что вернётся к тому, что было прежде.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Дженнифер Энистон продает свой пикантный фотопортрет.
Звёзды , Видео , Здоровье , Красота , Дженнифер Энистон , Ольга Картункова
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