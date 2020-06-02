Грудь наружу: 8 сексуальных выходов Хайди Клум 

1-го июня свой день рождения отмечает Хайди Клум: немецкой супермодели исполнилось 47 лет. Сама Хайди и думать о возрасте не желает и с каждым годом становится только краше и сексуальнее. И ее выходы на светских мероприятиях и лента в «Инстаграме» — наглядный тому пример. Клум обожает «голые» платья, через которые просвечивает каждый миллиметр ее подтянутого тела; любит дразнить супруга Тома Каулитца и армию поклонников разрезами до талии и ультракороткими мини, а ее глубокие декольте порой даже превращаются в мемы. Мы решили вспомнить самые эффектные образы именинницы за последнее время и полюбоваться на самую позитивную, обаятельную и горячую модницу.
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