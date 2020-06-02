Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наталья Водянова записала обращение к выпускникам школ 

Letidor.ru и ещё 3 1 час назад
Водянова записала обращение к выпускникам школ
Фото: Letidor.ru
Супермодель и многодетная мама обратилась к двоечникам.
38-летняя Наталья Водянова записала обращение к выпускникам школ. При этом оно получилось нетипичным: супермодель и мама пятерых детей в своем послании обращается к двоечникам и троечникам. В 2-минутном ролике Наталья призывает выпускников, которые не отличились в учебе, делать то, что у них получается лучше всего: «ошибки и нарушать границы общепринятого». По словам Водяновой, в сегодняшнем сложном 2020 году, это особенно важно. В завершении супермодель призналась, что она не закончила 11 класс школы.
В этом году все выпускники средних школ остались без последнего звонка и выпускного бала. Меня попросили записать обращение к выпускникам, которое прошло в эфире программы «Привет, Андрей!» и вызвало повышенный ажиотаж. По просьбам всех, кто мне написал в последние два дня, привожу здесь полную версию своего обращения, — рассказала Наталья.
Такое обращение супермодели оценили не все подписчики. Так, некоторые посчитали посыл Водяновой неразумным: «Сказала так сказала. Не важно знать, важно делать? Это таких дел можно наворотить, что потом всем миром не разгребешь», — написал один подписчик. Наталья ответила на это.
Это мой опыт. Когда я основала Фонд «Обнаженные сердца» мне было 22 года и я ничего не знала о том, как работает благотворительность. Если бы я, как отличница, копнула туда, то точно никогда бы не решилась начать такое большое и «взрослое» дело. Эта смелость и решительность присуща людям, у которых нет предубеждений, каких-то знаний, которые стоят на пути к первому шагу. Главные открытия в мире часто происходят по-ошибке. Для того, чтобы позволить такой «ошибке» случиться нужно делать, дерзать, порой, что-то не знать.
Напомним, что в этом году из-за пандемии коронавируса Министерство просвещения рекомендовало в провести в школах выпускные вечера в режиме онлайн-связи. Позже глава ведомства Сергей Кравцов выразил надежду, что школьные выпускные все-таки удастся провести более традиционным путем — в режиме оффлайн.
Видео дня. Блогер показал способ почистить яйцо за мгновение
Letidor.ru: последние новости
В СМИ и соцсетях обсуждают фото Евгения Миронова с детьми В СМИ и соцсетях обсуждают фото Евгения Миронова с детьми Владимир Винокур поделился детским фото с Лаймой Вайкуле Владимир Винокур поделился детским фото с Лаймой Вайкуле 5 фраз, которые мы раньше и не подумали бы сказать в летние каникулы 5 фраз, которые мы раньше и не подумали бы сказать в летние каникулы
Женский форум
Звёзды , Другое , Наталья Водянова , Сергей Кравцов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сенчукова и Рыбин уволили прислугу в своем доме
Сенчукова и Рыбин уволили прислугу в своем доме
«То в чулочках, то в тонюсенькой сорочке»
«То в чулочках, то в тонюсенькой сорочке»
Бондарчук рассказала, как свела мужа с новой женой
Бондарчук рассказала, как свела мужа с новой женой
Шнуров снова унизил «голодных» звезд
Шнуров снова унизил «голодных» звезд
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Похудевшая звезда КВН снова поправилась
03:01
Похудевшая звезда КВН снова поправилась
Звёзды Здоровье
Самые актуальные советы для наступившего лета
02:19
Самые актуальные советы для наступившего лета
Красота Здоровье
Что надо знать о сырой курице, чтобы не оплошать
04:57
Что надо знать о сырой курице, чтобы не оплошать
Еда Здоровье
Елена Воробей сообщила, что больна
00:26
Елена Воробей сообщила, что больна
Звёзды Здоровье
Сын Елены Яковлевой сделал признание
02:46
Сын Елены Яковлевой сделал признание
Звёзды Дети
Самые странные маски для защиты от коронавируса
10:37
Самые странные маски для защиты от коронавируса
Здоровье Мода
Как живет немка, родившая в 65 лет четверняшек
04:49
Как живет немка, родившая в 65 лет четверняшек
Дети Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение