Супермодель и многодетная мама обратилась к двоечникам.

38-летняя Наталья Водянова записала обращение к выпускникам школ. При этом оно получилось нетипичным: супермодель и мама пятерых детей в своем послании обращается к двоечникам и троечникам. В 2-минутном ролике Наталья призывает выпускников, которые не отличились в учебе, делать то, что у них получается лучше всего: «ошибки и нарушать границы общепринятого». По словам Водяновой, в сегодняшнем сложном 2020 году, это особенно важно. В завершении супермодель призналась, что она не закончила 11 класс школы.

В этом году все выпускники средних школ остались без последнего звонка и выпускного бала. Меня попросили записать обращение к выпускникам, которое прошло в эфире программы «Привет, Андрей!» и вызвало повышенный ажиотаж. По просьбам всех, кто мне написал в последние два дня, привожу здесь полную версию своего обращения, — рассказала Наталья.

Такое обращение супермодели оценили не все подписчики. Так, некоторые посчитали посыл Водяновой неразумным: «Сказала так сказала. Не важно знать, важно делать? Это таких дел можно наворотить, что потом всем миром не разгребешь», — написал один подписчик. Наталья ответила на это.

Это мой опыт. Когда я основала Фонд «Обнаженные сердца» мне было 22 года и я ничего не знала о том, как работает благотворительность. Если бы я, как отличница, копнула туда, то точно никогда бы не решилась начать такое большое и «взрослое» дело. Эта смелость и решительность присуща людям, у которых нет предубеждений, каких-то знаний, которые стоят на пути к первому шагу. Главные открытия в мире часто происходят по-ошибке. Для того, чтобы позволить такой «ошибке» случиться нужно делать, дерзать, порой, что-то не знать.