«Что за сладкая булочка»: как выглядела Лобода

Звезда пожелала всем подписчикам счастья, показав свое фото из детства и своих маленьких дочерей.

Passion.ru

37-летняя Светлана Лобода показала подписчикам, как выглядела, когда была младенцем. В социальной сети экс-«ВИА Гра» опубликовала снимок, на котором ей несколько месяцев от роду.

@lobodaofficial

Девочка одета в чепчик, распашонку и ползунки. Также певица поделилась фотографиями своих дочек — Евангелины и Тильды.

Passion.ru

«Что за сладкая булочка», «Красоточки», «Счастья вам и вашим девчушкам», «Пусть улыбка не сходит с ваших лиц», «Детки — наше все», «Солнышки», «Какая вы прекрасная мать», «Такие милашки», — написали Светлане в комментариях под постом.

Passion.ru

Отцом старшей дочери Лободы — 9-летней Евангелины является танцовщик Андрей Царь. С ним Светлана состояла в отношениях несколько лет. Имя отца второй дочки Тильды Лобода не называет. Но поклонники уверены, что ребенка Светлана родила от Тилля Линдеманна.