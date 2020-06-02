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Светлана Лобода показала, как выглядела в младенчестве: «Что за сладкая булочка» 

Passion.ru 1 час назад
«Что за сладкая булочка»: как выглядела Лобода
Фото: Passion.ru
Звезда пожелала всем подписчикам счастья, показав свое фото из детства и своих маленьких дочерей.
Passion.ru
37-летняя Светлана Лобода показала подписчикам, как выглядела, когда была младенцем. В социальной сети экс-«ВИА Гра» опубликовала снимок, на котором ей несколько месяцев от роду.
@lobodaofficial
Девочка одета в чепчик, распашонку и ползунки. Также певица поделилась фотографиями своих дочек — Евангелины и Тильды.
Passion.ru
«Что за сладкая булочка», «Красоточки», «Счастья вам и вашим девчушкам», «Пусть улыбка не сходит с ваших лиц», «Детки — наше все», «Солнышки», «Какая вы прекрасная мать», «Такие милашки», — написали Светлане в комментариях под постом.
Passion.ru
Отцом старшей дочери Лободы — 9-летней Евангелины является танцовщик Андрей Царь. С ним Светлана состояла в отношениях несколько лет. Имя отца второй дочки Тильды Лобода не называет. Но поклонники уверены, что ребенка Светлана родила от Тилля Линдеманна.
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Звёзды , Светлана Лобода , passion.ru
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