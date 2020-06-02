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«У Шаляпина слюна потекла»: Харламов вновь развязал войну с Гузеевой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Харламов вновь развязал войну с Гузеевой
Фото: Teleprogramma.pro
Еще недавно казалось, что страсти, которые бушуют между Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым, улеглись и телезвезды надолго зарыли топор войны. Но не тут-то было, комик в какой-то момент проснулся с особым настроением и вновь поднял на смех проект актрисы.
На сей раз мужу Кристины Асмус показалась смешной программа «Давай поженимся!» с участием пожилых женщин и возрастного жениха. Видимо, артист считает, что в этом возрасте не стоит приходить на телепроекты подобного рода. Чтобы подчеркнуть комичность этого момента, он смонтировал ролик, где вместо жениха появляется герой фильма ужасов, невесты же при этом остаются вполне довольными внешним видом и поведением мужчины.
На момент публикации Лариса Гузеева никак не прокомментировала пост Харламова, который он опубликовал в Instagram. А вот обычные фолловеры обсудили новый выпад юмориста вволю.
«У Прохора Шаляпина, наверное, слюна потекла на первых секундах», «Хочу такого Александра, будет у начальства мне премию выбивать», «Новый выпуск „Камеди“?», «Я плакал, потом смотрел еще раз. И плакал еще сильнее», — прокомментировали пост подписчики.
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Звёзды , Гарик Харламов , Прохор Шаляпин , Кристина Асмус , Лариса Гузеева
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