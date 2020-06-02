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Меган Маркл в бешенстве от новой книги про нее 

New Magazine 57 минут назад
Меган Маркл в бешенстве от новой книги про нее
Фото: New Magazine
В королевской семье назревает очередной скандал. Причиной тому книга, которую готовит к печати скандально известная Леди Колин Кэмпбелл. В свое время ее труды о членах королевской семьи, в том числе, о принцессе Диане и королеве-матери наделали много шума в Великобритании. Так, например, в книге о Диане были представлены такие факты, как то, что принцесса страдала от булимии, заводила романы на стороне, в том числе, даже с королем Испании Хуаном Карлосом. Поклонники Дианы требовали запретить скандальную книгу. Но позже, когда начали выходить мемуары других знающих Диану людей, почти все «выдумки» писательницы оказались реальностью.
Откуда писательница взяла все эти факты, неизвестно, но она долго работала над этим изданием. Теперь же Леди Колин Кэмпбелл готовит очередную «бомбу» и она будет посвящена Меган Маркл и принцу Гарри. Она обещает рассказать настоящую историю их отношений. Меган Маркл уже трепещет, биография герцогини и так не блещет приятными фактами: росла в неблагополучной семье, с отцом имеет плохие отношения, разведенка… Это только то, что знают все. Но наверняка писательница сумела раздобыть и те факты, которые никому пока неизвестны.
Кстати, писать эту книгу помогали 70-летней Колин Кэмпбелл ее сыновья Дмитрий и Майкл, которые провели немало времени в поездках и встречах с людьми, которые знали Меган Маркл до замужества. Кроме того, они интервьюировали друзей Гарри, с которыми он был откровенен. И как выяснилось, принц уже жалеет о своем решении о переезде и скучает по Родине. По слухам, Меган пыталась вмешаться в процесс выхода книги, но пока ей это не удалось. Фото: открытые источники.
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