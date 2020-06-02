Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пассия Жигунова объяснила, почему распродает вещи 

Екатерина Ёлкина 48 минут назад
Пассия Жигунова объяснила, почему распродает вещи
Фото: РИА Новости
Известный российский актер Сергей Жигунов после развода с женой начал жить вместе со своей возлюбленной — журналисткой Викторией Ворожбит. Накануне в СМИ появилась информация о том, что у девушки много неоплаченных штрафов и долгов, а позже выяснилось, что Виктория распродает свои вещи на различных интернет-площадках.
Виктория решила опровергнуть слухи о своем затруднительном финансовом положении на странице в Instagram. Она опубликовала пост, в котором объяснила, что регулярно разбирает гардероб и некоторые вещи продает. Также она показала скриншот, доказывающий, что задолженностей перед государством у нее нет.
@vikavorozhbit
Напомним, что до этого Викторию Ворожбит сравнили с Анастасией Заворотнюк, на что журналистка ответила, что похожа только на своих родителей.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Дженнифер Энистон продает свой пикантный фотопортрет.
Видео дня. Блогер показал способ почистить яйцо за мгновение
Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Сергей Жигунов , Дженнифер Энистон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«То в чулочках, то в тонюсенькой сорочке»
«То в чулочках, то в тонюсенькой сорочке»
Сенчукова и Рыбин уволили прислугу в своем доме
Сенчукова и Рыбин уволили прислугу в своем доме
Бондарчук рассказала, как свела мужа с новой женой
Бондарчук рассказала, как свела мужа с новой женой
Прозрачное бикини высмеяли в Сети
Прозрачное бикини высмеяли в Сети
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Что надо знать о сырой курице, чтобы не оплошать
04:57
Что надо знать о сырой курице, чтобы не оплошать
Еда Здоровье
Елена Воробей сообщила, что больна
00:26
Елена Воробей сообщила, что больна
Звёзды Здоровье
Сын Елены Яковлевой сделал признание
02:46
Сын Елены Яковлевой сделал признание
Звёзды Дети
Самые странные маски для защиты от коронавируса
10:37
Самые странные маски для защиты от коронавируса
Здоровье Мода
Как живет немка, родившая в 65 лет четверняшек
04:49
Как живет немка, родившая в 65 лет четверняшек
Дети Здоровье
Что на самом деле помогает победить целюлит
05:58
Что на самом деле помогает победить целюлит
Красота
Как выглядели наши звезды в детстве
11:56
Как выглядели наши звезды в детстве
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение