Пассия Жигунова объяснила, почему распродает вещи 

Известный российский актер Сергей Жигунов после развода с женой начал жить вместе со своей возлюбленной — журналисткой Викторией Ворожбит. Накануне в СМИ появилась информация о том, что у девушки много неоплаченных штрафов и долгов, а позже выяснилось, что Виктория распродает свои вещи на различных интернет-площадках.

Виктория решила опровергнуть слухи о своем затруднительном финансовом положении на странице в Instagram. Она опубликовала пост, в котором объяснила, что регулярно разбирает гардероб и некоторые вещи продает. Также она показала скриншот, доказывающий, что задолженностей перед государством у нее нет.

@vikavorozhbit