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Инин сознался в постыдных поступках 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Писатель Аркадий Инин стал гостем программы "Судьба человека" на канале "Россия 1" и сделал удивительное признание.
Он признался, что в молодости вел себя, как самый настоящий дурак, и был способен на глупые поступки, за которые ему становилось стыдно спустя время.
"Когда я был молод, то не очень понимал, зачем вообще нужны дети. Сейчас осознал, что это счастье. Я много лет назад сказал, чтобы жена рожала только мальчишек. Девочек пообещал топить. И невестке это сказал. Был, конечно, в те годы молодой, дурак. Господи. Думаю сейчас. Была бы у меня дочка или внучка. Девочка с косичками, бантиками. За нос меня таскала. Говорила бы: «Деда, деда». Была бы радость мне на всю жизнь", — рассказал Аркадий Инин.
Сейчас писатель и сценарист надеется, что в его семье еще появятся девочки.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Дженнифер Энистон продает свой пикантный фотопортрет.
Звёзды , Видео , Дженнифер Энистон , Аркадий Инин
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