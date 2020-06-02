Писатель Аркадий Инин стал гостем программы "Судьба человека" на канале "Россия 1" и сделал удивительное признание.

Он признался, что в молодости вел себя, как самый настоящий дурак, и был способен на глупые поступки, за которые ему становилось стыдно спустя время.

"Когда я был молод, то не очень понимал, зачем вообще нужны дети. Сейчас осознал, что это счастье. Я много лет назад сказал, чтобы жена рожала только мальчишек. Девочек пообещал топить. И невестке это сказал. Был, конечно, в те годы молодой, дурак. Господи. Думаю сейчас. Была бы у меня дочка или внучка. Девочка с косичками, бантиками. За нос меня таскала. Говорила бы: «Деда, деда». Была бы радость мне на всю жизнь", — рассказал Аркадий Инин.

Сейчас писатель и сценарист надеется, что в его семье еще появятся девочки.