Сына Рудковской избегают дети 

Известный российский продюсер Яна Рудковская рассказала в прямом эфире в Instagram о том, как на ее сыне отразился скандал.
Скандал разразился после того, как журнал StarHit опубликовал текст, в котором предполагалось, что Саша Плющенко страдает расстройством психики. Евгений Плющенко и Яна Рудковская обвинили издание в клевете и разорвали всяческие отношения. Однако все это отразилось на ребенке. По словам Яны, дети начали игнорировать Сашу.
"Когда он сейчас выходит во двор, его дети объезжают на велосипедах. Ему говорят: "Саша, что у тебя со здоровьем? Не подходи к нам". Понятно, что детям рот не закроешь. Родители на кухне общаются, а дети это слышат…" — сообщила Рудковская.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Рудковская доказала отсутствие болезни у сына.