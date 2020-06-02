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Барановская отказалась раскрывать свои заработки и доходы на ТВ 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
Барановская отказалась раскрывать свои доходы на ТВ
Фото: Teleprogramma.pro
В одном из интервью 34-летняя Юлия Барановская рассказала о том, что когда Андрей Аршавин оставил ее двумя детьми на руках, она находилась на восьмом месяце беременности. Примечательно, что именно младший сын телеведущей — семилетний Арсений, который рос без отца, пошел по стопам своего родителя. Мальчик увлекается футболом.
Юлия полностью поддерживает наследника. Знаменитость сама отдала сынишку в детскую академию «Барселона». По словам теледивы, она не сомневается, что Арсения будут сравнивать с его отцом. К подобному Барановская относится спокойной и с пониманием. Помимо младшего наследника, в семье Юлии есть четырнадцатилетний Артем и двенадцатилетняя Яна.
Несмотря на то, что Юлия осталась без поддержки в лице главы семейства, когда Андрей Аршавин начал строить отношения с моделью Алисой Казьминой, она сумела построить карьеру на ТВ. Барановская стала соведущей Александра Гордона в программе «Мужское/Женское». Помимо этого, вместе с Александром Васильевым знаменитость ведет передачу «Модный приговор» на Первом канале.
Время от времени телеведущая устраивает викторины для своих поклонников в формате вопрос-ответ. В stories Instagram Юлия опубликовала заинтересовавшие ее темы. Так, экс-возлюбленную Андрея Аршавина спросили о заработках. Примечательно, что Барановская отказалась раскрывать свои доходы на ТВ. По словам знаменитости, она никогда не позволяла себе проявлять подобную бестактность, интересуясь благосостоянием посторонних людей. «А потом обиженно пишите:
«Почему вы не отвечаете на мои вопросы?!». Я ни разу в своей жизни не задала такого вопроса. Меня не интересуют зарплаты и доходы других людей. Меня интересуют только моя зарплата и мой доход», — отметила телеведущая.
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Звёзды , Андрей Аршавин , Алиса Казьмина , Александр Васильев , Юлия Барановская , Александр Гордон
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