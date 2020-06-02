Ургант посмеялся над гуманитарной помощью Пригожину 

Российский телеведущий Иван Ургант посмеялся над артистами шоу-бизнеса, которые обратились за финансовой государственной поддержкой из-за пандемии коронавируса. Ургант напомнил, что певцам Леониду Агутину и Григорию Лепсу было отказано, а певцу Диме Билану заявку не забраковали.
— Правильно, что государство помогает Билану, ему сколько людей кормить: и Яну Рудковскую и Евгения Плющенко и Гном Гномыча! — пошутил телеведущий о семье продюсера певца. Видео опубликовано на YouTube 2 июня.
По словам Урганта, после того, как продюсер Иосиф Пригожин заявил о том, что российские артисты несут серьезные убытки из-за пандемии, представители одной из партий отправили ему гуманитарную помощь в виде лапши быстрого приготовления:
— Теперь, чтобы заварить ее, Пригожину надо найти кипяток. Это не сложно. Достаточно просто перечитать переписку с Сергеем Шнуровым! — заявил телеведущий.