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«Рак лечим имбирем?»: Блогер раскритиковала Седокову за народные методы лечения 

Вечерняя Москва 1 час назад
«Рак лечим имбирем?»: блогер осудила Седокову
Фото: Вечерняя Москва
Российская журналистка и бьюти-блогер Арина Холина раскритиковала метод похудения певицы Анны Седоковой и заявила о его опасности для организма.
Холина цитирует Седокову, которая говорит, что при росте 172 сантиметра она похудела до 65 килограммов, и за месяц намерена сбросить еще пять килограммов.
— Седокова сообщила, что блюдет «интервальное голодание». Цитата: «20 часов не ем и 4 часа ем». А я, знаете, придерживаюсь такой диеты — три пачки сигарет в день, стимуляторы, 1,5 литра виски. Говорят, очень помогает сбросить вес. Но почему-то такое люди боятся озвучивать, а такой же зловредный бред про «интервальную» диету — не стыдятся. Все эти интервальные диеты — они от знахарок и астрологов. Ответственный врач такое никогда не посоветует. Это из серии «ковид лечится чесноком». Ну почему звезды часто развиты примерно на уровне пятого класса школы? — возмутилась Холина.
Кроме того, журналистка заявила, что Седокова рекомендует подписчицам витамины без консультации врача.
Холина приводит цитату певицы: «Пейте витамины Омега 3, 6 и 9, если хотите быстро отрастить волосы. Результат увидите через месяц. Витамин С и D обязательно, когда нет солнышка».
— Серьезно? Вот так просто берем и закидываем в себя витамины без консультации с врачом?! Господи, ну что творится то! А зубы сами лечим? А рак? Рак лечим имбирем? — сообщила бьюти-блогер в своем Telegram-канале «Беспощадная красота».
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