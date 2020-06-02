Заплаканная Брежнева сделала признание

Пандемия вгоняет в депрессию даже самых жизнерадостных людей. Не обошла она стороной и Веру Брежневу . Певица призналась, что не справляется с наплывом отрицательных эмоций.

Казалось бы, Вера Брежнева всегда выглядит счастливой и радостной. Но сама певица признается, что это в последнее время ее часто одолевает грусть. Как один из самых жизнерадостных людей в шоу-бизнесе, Вера редко показывает свои переживания, но на этот раз все серьезно. Певица рассказывает, что всю эту неделю на ее глазах выступают слезы. Много дней подряд артистка плачет и не может выйти из депрессивного состояния.

Свой вклад в настроение певицы добавила и погода. Вера признается, что ей не хватает солнца и тепла. Певица также рассказывает, что раньше она быстро выходила из депрессивного состояния, но сейчас сделать это крайне сложно. И если раньше депрессия уходила за один день, то сейчас она тянется уже неделю.

Все это время Брежнева старается отвлечь себя работой или другими занятиями. Она посещает тренировки ходит на лекции, а также не отказывается от лакомств. Но певица признается, что буквально «запихивает» в себя еду, ведь в таком состоянии ей не хочется ничего есть.