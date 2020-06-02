Блогер и журналист Арина Холина высказалась о методе похудения Анны Седоковой и назвала ее слова "бредом". Об этом она упомянула в своем Telegram-канале.

По словам блогера, метод похудения певицы может быть опасен для людей, которые ему последуют. Ранее звезда рассказала о том, что питается по методу интервального голодания.

"Цитата: «20 часов не ем и 4 часа ем». А я, знаете, придерживаюсь такой диеты — три пачки сигарет в день, стимуляторы, 1,5 литра виски. Говорят, очень помогает сбросить вес. Но почему-то такое люди боятся озвучивать, а такой же зловредный бред про «интервальную» диету — не стыдятся", — написала журналист.

Холина отметила, что подобные методы не имеют научного доказательства и подтверждения врачей. Журналист возмутилась тем, что часто советы звезды неэффективны.

"Ну почему звезды часто развиты примерно на уровне пятого класса школы?"

Также блогер отметила, что Седокова советует подписчикам пить витамины без назначения врача. Однако на самом деле перед приемом таких добавок необходима консультация врача.