«Стыдно быть таким глупым»: Лоза разнес Киркорова

Юрий Лоза снова оказался вовлечен в скандал. Музыканта, автора шлягера «Плот» хорошенько приложил в своем шуточном ролике Филипп Киркоров . Ответ Лозы не заставил себя ждать.

Сюжетом нового выпуска пародийного интернет-шоу Филиппа Киркорова «#Вмаскешоу» стали съемки артиста в программе Елены Малышевой «Жить здорово» («Первый канал»). По сценарию, поп-королю досталась… роль простаты.

«Я соглашусь играть простату, только если в этом же выпуске Басков сыграет анус, а Юрий Лоза — аппендицит», — взвыл в кадре Киркоров. «Почему Лоза — аппендицит?» — спрашивает голос за кадром. «Потому что он на фиг никому не нужен!»

Юрий Лоза не удивился нашему звонку, по его словам, доброжелатели уже скинули ему это видео. Очевидно, что Лоза даже успел подготовиться к ответу. Юрий признался, что после просмотра очередного «шуточного» видео он испытывает к Киркорову только жалость.

— Как можно объединять такие понятия, как анус, простата и аппендицит? Это то же самое, что объединить стол, стул и уборку, — недоумевает в интервью Sobesednik.ru Юрий Лоза. — Аппендицит — это заболевание, анус — это часть организма человека.

Если бы Киркоров был умный, знал бы, что в таком случае надо было говорить аппендикс. Аппендицит — это заболевание аппендикса, важной части иммунной системы человека. Аппендицит помогает нам справляться с инфекциями, именно поэтому его не удаляют просто так, хотя раньше специалисты предлагали это делать всем в раннем возрасте, чтобы в будущем избежать проблем. К сожалению, Киркоров не читает книжки. Откуда ему это знать? У него времени много, ему заняться нечем, дурью мается. Уж в 50 лет стыдно быть таким глупым! Хотел подколоть меня, а подставил себя. В очередной раз показал, что он тупой. Как говорят: «Было у бабушки три сына. Два умных, один — эстрадный певец».