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Дробыш раскрыл правду о том, как пробиваются в шоу-бизнес 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Дробыш раскрыл правду о шоу-бизнесе
Фото: globallookpress.com
Продюсер Виктор Дробыш рассказал, что в российском шоу-бизнесе действительно есть звезды, которые пробились не благодаря своему таланту. Об этом он сообщил в программе "Однажды".
По словам продюсера, некоторые олигархи готовы заплатить за все желания своих партнеров. Дробыш предположил, что они интересуются у возлюбленных, чего они хотят, а в мечтах у них слава и пение.
«Зачастую люди говорят: "Я сейчас свистну, Дробыш прибежит". И, вы знаете, иногда прибегает», — рассказал он.
По его словам, другие продюсеры тоже готовы продвинуть такого артиста. В их число входят Максим Фадеев, Игорь Матвиенко и Константин Меладзе. Однако, Дробыш признался, что не будет заниматься человеком, в котором нет потенциала.
Продюсер рассказал, что богатство и успех практически неделимы. Он признался, что за песню с "Бурановскими бабушками" он получил несколько сотен тысяч долларов.
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Звёзды , Максим Фадеев , Константин Меладзе , Игорь Матвиенко , Виктор Дробыш
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