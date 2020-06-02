Дробыш раскрыл правду о шоу-бизнесе

Продюсер Виктор Дробыш рассказал, что в российском шоу-бизнесе действительно есть звезды, которые пробились не благодаря своему таланту. Об этом он сообщил в программе "Однажды".

По словам продюсера, некоторые олигархи готовы заплатить за все желания своих партнеров. Дробыш предположил, что они интересуются у возлюбленных, чего они хотят, а в мечтах у них слава и пение.

«Зачастую люди говорят: "Я сейчас свистну, Дробыш прибежит". И, вы знаете, иногда прибегает», — рассказал он.

Продюсер рассказал, что богатство и успех практически неделимы. Он признался, что за песню с "Бурановскими бабушками" он получил несколько сотен тысяч долларов.