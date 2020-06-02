Фанаты высмеяли лицо перспективной российской модели

Российская модель Алеся Кафельникова , которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, опубликовала свое фото без макияжа. Однако фанаты не оценили ее натуральность. Снимок был опубликован в Instagram.

На фото модель сфотографировала себя в зеркало с мокрыми волосами и макияжем. Ее пост с подписью "Утро" набрал 18 тысяч лайков.

@kafelnikova_a

Не всем понравилась естественность, которой Кафельникова поделилась в социальной сети. Поклонники не оценили то, как модель выглядит с утра и без макияжа.