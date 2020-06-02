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Кем будешь, когда вырастешь: звезды, мечтавшие в детстве о другой профессии 

WomanHit.ru 6 часов назад
Звезды, мечтавшие в детстве о другой профессии
Фото: @irenaponaroshku
Страшно представить, но певца Филиппа Киркорова могло не быть. О какой карьере задумывался поп-король и другие знаменитости — в материале WomanHit.ru В детском и юношеском возрасте мы все мечтаем кем-то стать: космонавтом, врачом, ученым. Даже самые невероятные мечты о том, чтобы быть принцессой или секретным агентом, кажутся вполне осуществимыми. Для детской фантазии не существует преград. Ирена Понарошку, Мария Луговая и Филипп Киркоров сначала тоже хотели работать по специальности, совершенно не связанной с их сегодняшней профессией. О том, что это за работа — читайте в подборке WomanHit.ru.

Филипп Киркоров

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров с детства знал, что хочет быть публичным человеком и мечтал о славе. Однако он думал не о карьере певца или актера, а о работе фокусника. В одном из интервью артист рассказывал, что его родители дружили с легендарным циркачом Эмилем Теодоровичем Кио. Знаменитый иллюзионист был примером циркового искусства для маленького Филлипа. Часто Кио показывал Киркорову разные фокусы, некоторые из которых артист помнит до сих пор.

Ирена Понарошку

Недавно на своей странице в «Инстаграме» известная журналистка и телеведущая Ирена Понарошку поделилась забавной историей из детства. Оказывается, звезда раньше хотела быть ветеринаром, так как очень любит животных. Она даже приобрела специальную книгу с описанием будней людей этой нелегкой профессии. Однако прочтение книги оказало на Ирену противоположный эффект. Начитавшись разных историй из жизни ветеринаров, она поняла, что эта профессия ей не подходит, и решила поступать на факультет журналистики. Впрочем, животных телеведущая по-прежнему очень любит и заботится о них.

Мария Луговая

Актриса театра и кино Мария Луговая в детстве думала о карьере балерины или музыканта, но никак не актрисы. Девушка долгое время занималась балетом, в Вагановском училище мама звезды даже преподает «Философию танца». А сама Мария занималась бальными танцами и посещала музыкальную школу.
Недавно в эфире программы «Вечерний Ургант» актриса рассказала необычную историю. Оказывается, когда нужно было решать, чем ей дальше профессионально заниматься — балетом или музыкой — мама звезды пошла к экстрасенсу, и та сказала ей, что Маша не станет ни балериной, ни музыкантом, но все эти навыки очень пригодятся в ее будущей профессии. Окончив школу с золотой медалью, Луговая с первой попытки поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства.
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Звёзды , Мария Луговая , Филипп Киркоров
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