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Миро накинулась на Рубцову: «Ротик только для того, чтобы в него покушать» 

Елизавета Назарова 3 часа назад
«Идите в ж**у, заслуженные!»
Фото: @yalav
Блогер Лена Миро ответила на критику со стороны актрисы Валентины Рубцовой. Об этом она написала в своем блоге.
Ранее Миро прокомментировала то, что заслуженным артистам выписали надбавку к пенсии в 30 тысяч рублей. Она добавила, что размер выплат для Моисеева, например, составил 55 тысяч рублей.
"Что такого сделал для страны Борис Моисеев, что его пенсионные выплаты, как минимум, в 3 раза превышают пенсию мужика, отпахавшего 40 лет на производстве?"
Миро ответила на слова Рубцовой о том, что звание "заслуженного" могут получать не только артисты. Однако у блогера нашелся ответ и на это. Она заявила, что для представителей других профессий надбавки к пенсии не положены.
"Заслуженный учитель России — это почётное звание, которое должно приносить моральное удовлетворение его носителю. Этого, по мнению, наших законодателей достаточно.   С врачами, сталеварами и прочими простыми людьми — та же история. Если есть надбавка к пенсии в размере 1000 рублей, это круто. Радуйтесь, простые смертные", — заключила Миро.
В конце блогер перешла на личности и решила ответить актрисе:
"Валечке Рубцовой я посоветую открывать ротик только для того, чтобы в него покушать"
Ранее "Рамблер" сообщал, что поклонники раскритиковали лицо перспективной российской модели.
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Звёзды , Борис Моисеев
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