«Идите в ж**у, заслуженные!»

Блогер Лена Миро ответила на критику со стороны актрисы Валентины Рубцовой. Об этом она написала в своем блоге.

Ранее Миро прокомментировала то, что заслуженным артистам выписали надбавку к пенсии в 30 тысяч рублей. Она добавила, что размер выплат для Моисеева , например, составил 55 тысяч рублей.

"Что такого сделал для страны Борис Моисеев, что его пенсионные выплаты, как минимум, в 3 раза превышают пенсию мужика, отпахавшего 40 лет на производстве?"

Миро ответила на слова Рубцовой о том, что звание "заслуженного" могут получать не только артисты. Однако у блогера нашелся ответ и на это. Она заявила, что для представителей других профессий надбавки к пенсии не положены.

"Заслуженный учитель России — это почётное звание, которое должно приносить моральное удовлетворение его носителю. Этого, по мнению, наших законодателей достаточно. С врачами, сталеварами и прочими простыми людьми — та же история. Если есть надбавка к пенсии в размере 1000 рублей, это круто. Радуйтесь, простые смертные", — заключила Миро.

В конце блогер перешла на личности и решила ответить актрисе:

"Валечке Рубцовой я посоветую открывать ротик только для того, чтобы в него покушать"