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Сильно изменились: как 30 лет назад выглядели Аллегрова, Долина, Захарова, Понаровская 

Я Покупаю 3 часа назад
Как изменились российские звезды
Фото: Я Покупаю
С возрастом внешность меняется у всех, и это нормально. Многие звезды не стесняются говорить о том, что делают пластические операции или другие бьюти-процедуры, чтобы выглядеть молодо.
Стареть естественно или с помощью специалистов — решать, конечно, не нам, но любопытно посмотреть, как изменились звезды тех лет за почти 30 лет. Разбираем в нашей подборке, как изменились звезды 90-х!
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Мало кто помнит уже, что на заре своей карьеры Ирина Аллегрова была темненькой. С того времени звезда не сильно изменилась, в ней по-прежнему угадываются черты, присущие только ей. Нельзя не отметить, что в 68 лет Аллегрова выглядит просто потрясающе!
Актриса Александра Захарова за последние годы изменилась довольно сильно. Поклонники уверены, что звезда переусердствовала с пластическими операциями и теперь едва узнаваема. При этом фанаты отмечают, что раньше она выглядела просто потрясающе: в ее лице все было гармонично.
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А Лариса Долина изменилась не очень сильно: поклонники уверены, что артистка делала очень аккуратную пластику, которая помогла сохранить ее черты лица, при этом сильно омолодив ее. Фанаты считают, что Долина очень грамотно поступает со своей внешностью, делая минимальные изменения, которые помогают выглядеть лучше.
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Певица Ирина Понаровская раньше считалась одной из самых стильных. Сейчас же звезда обретает вторую волну успеха: в свои 67 лет она выглядит действительно современно. Несмотря на то что она делала подтяжки лица, артистка выглядит очень эффектно.
Чье преображение вам понравилось?
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Звёзды , Лариса Долина , Александра Захарова , Ирина Понаровская , Ирина Аллегрова
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