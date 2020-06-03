В своем официальном Instagram певица откровенно рассказала о жизни в первом браке с Валентином Белькевичем. По словам Седоковой, их замужество не было идеальным. Звезда вспомнила, как однажды, когда она была в положении, она случайно нашла своего супруга с другой женщиной в стриптиз-клубе.

— Помню, я проезжала мимо дома, где он раньше жил, и увидела там его машину. Беременная заходила, искала его. Нашла в стриптиз-клубе. Представляете, я с таким пузом захожу, а на нем женщина какая-то, трется об него,

— поделилась Седокова, сообщает издание "Woman.ru".

Певица вспоминает, что в тот момент поступила как "хорошая девочка", и, просто взяв мужа за руку, предложила ему пойти домой.