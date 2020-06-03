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Анна Седокова: «Нашла в стриптиз-клубе» 

Vse42.ru и ещё 4 2 часа назад
«Нашла в стриптиз-клубе»
Фото: @annasedokova
Украинская поп-певица Анна Седокова вспомнила, как будучи беременной, уводила первого мужа, футболиста Валентина Белькевича, из ночного клуба с эротическими танцами.
В своем официальном Instagram певица откровенно рассказала о жизни в первом браке с Валентином Белькевичем. По словам Седоковой, их замужество не было идеальным. Звезда вспомнила, как однажды, когда она была в положении, она случайно нашла своего супруга с другой женщиной в стриптиз-клубе.
— Помню, я проезжала мимо дома, где он раньше жил, и увидела там его машину. Беременная заходила, искала его. Нашла в стриптиз-клубе. Представляете, я с таким пузом захожу, а на нем женщина какая-то, трется об него,
— поделилась Седокова, сообщает издание "Woman.ru".
Певица вспоминает, что в тот момент поступила как "хорошая девочка", и, просто взяв мужа за руку, предложила ему пойти домой.
Но разорвать отношения с супругом она смогла не сразу. Седокова приняла решение уйти от мужа только после рождения ее первой дочери. Семейная пара развелась в 2006 году. Позже звезда была замужем еще раз за Максимом Чернявским, в отношениях с которым родила вторую дочь Монику. Отцом ее третьего ребенка, сына Гектора, стал бизнесмен Артем Комаров. А на сегодняший день Седокова счастлива в отношениях с баскетболистом Янисом Тиммой.
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Звёзды , Муж и жена , Бывшая жена , Максим Чернявский , Анна Седокова , Артем Комаров , Янис Тимма , Валентин Белькевич , Woman.ru
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