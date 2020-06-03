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Бузова в бикини смутила поклонников 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
В одном из недавних интервью 34-летняя Ольга Бузова призналась, что раньше ее задевали едкие и колкие комментарии хейтеров. Так, поющая телеведущая дала понять, что она просто не понимала, как посторонние и малознакомые ей люди могут писать гадости в адрес другого человека, не испытывая при этом никакого внутреннего дискомфорта. Однако со временем возлюбленная шоумена Давида Манукяна научилась не обращать внимание на нелицеприятные высказывания в свой адрес.
Ни для кого не секрет, что Ольга Бузова тяжело переживала развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Ситуация усугублялась еще и тем, что спортсмен поспешил жениться на модели из Ростова-на-Дону Анастасии Костенко. Вскоре пара обзавелась общим ребенком. Избранница футболиста подарила ему дочку Милану, в июле девочке исполнится два годика и крошку Еву.
Не так давно поющая телеведущая перестала скрывать свои отношения с шоуменом Давидом Манукяном. Молодые люди познакомились на съемках клипа. Ольга не стесняется демонстрировать чувства к возлюбленному, парочку часто можно увидеть целующимися.
Знаменитость считает, что на личной страничке микроблога она имеет полное право публиковать те снимки, которыми она хочет поделиться с поклонниками. На одном из архивных летних фото теледива предстала в мини-бикини, смутив поклонников идеальной фигурой и точеной талией.
Teleprogramma.pro
«Спелая ягодка наша! Красавица», «Зато все свое! А-ля натюрель!», «Очень смело, фигурка бомба», «Такая хорошенькая… Модельная внешность! Просто на зависть», «Ох, дерзко!», «И как вам удается так хорошо выглядеть?!», «Грудь красивая, сразу видно, что пластику не делала», — такие комментарии появились под фото певицы.
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Женский форум 19
Звёзды , Видео , Фигура в бикини , Бикини , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , Ольга Бузова
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