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Светличная: «Отпишу кому угодно, только не родственникам!» 

Eva.ru 1 час назад
Одна из самых красивых актрис советского кинематографа Светлана Светличная не так давно отпраздновала 80-летний юбилей. Но вместо теплой компании родных людей знаменитость окружают ее старые фотографии и пушистый черный кот. Артистка признается, что устала содержать взрослого сына и не хочет оставлять ему свою квартиру в наследство.
Светлана Светличная отличалась от всех советских актрис, ее называли женщиной с нетипичной внешностью. Ее красотой восхищались, с ней мечтали поработать сотни стилистов. А сейчас знаменитость вынуждена самостоятельно стричь себе волосы прямо дома. Светлана Афанасьевна с горечью признается, что ей тяжело простить себе смерть младшего сына, который страдал алкогольной зависимостью. А со старшим отпрыском Алексеем и его семьей артистка почти не общается.
На стенах ее двухкомнатной квартиры, расположенной в спальном районе столицы, висит множество фотографий обоих наследников. Однако Светличная, сердясь, отмечает, что со старшим все и так было непросто, а после его брака их отношения попросту рухнули. Звезда призналась, что мужчина не работает, живет за ее счет. А с невесткой Ольгой Светлана Афанасьевна не смогла найти общий язык.
Кинодива также не сумела отыскать хотя бы несколько теплых слов и в адрес внуков. Теперь актриса твердо намерена оставить свою недвижимость кому угодно, но не родственникам. Кто именно станет наследником Светличной, она пока не сообщила. Пару недель назад Светлана Афанасьевна отметила 80-летие в компании лишь домашнего питомца — черного кота.
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Звёзды , Видео , Светлана Светличная
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