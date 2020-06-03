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«Ты нажилась на деградации!» 

Teleprogramma.pro 18 минут назад
«Ты нажилась на деградации!»
Фото: Teleprogramma.pro
Дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая уже несколько месяцев живет с отцом в американской Калифорнии, в Instagram нелестно отозвалась о своей звездной матери. Татьяна Плаксина написала большой пост о том, что всем ее нравоучителям в социальных сетях стоит помолчать.
Она отметила, что многие пишут ей с фейковых аккаунтов и боятся показать свои настоящие лица. Она назвала пользователей трусами, кто пишет ей с «левых» страничек.
Кроме того, Татьяна Плаксина заявила, что в России часто убивают гениев. В пример она привела Бродского, Ахматову, Пастернака, Есенина и многих других. Как она выразилась, в России обезличенная толпа манипулирует шоу-бизнесом.
«Мы лучше умрем, чем продадимся как вы. Аминь. Жертве затыкают рот! В смысле? Ты соучастница преступления мама. Ты одна из вершин. Ты же королева. Ты нажилась на деградации!»
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Звёзды , Любовь Успенская
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