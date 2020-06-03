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Влюбленного в Волочкову бизнесмена судили за мошенничество 

Мира Маркина 3 часа назад
Влюбленного в Волочкову судили за мошенничество
Фото: @volochkova_art
Бизнесмен из Твери Владислав Фоменко, влюбленный в Анастасию Волочкову, признался, что много лет назад был осужден за мошенничество.
Предприниматель сообщил, что у в те времена у него был роман с Волочковой, и он не исключает, что она могла родить ребенка от него и скрыть это.
А осудили мужчину после того, как соседи по дому в Твери выдвинули против мужчины обвинения. Они заявили, что Фоменко похитил их автомобиль марки "Инфинити". Однако, по словам Владислава, машина была разбита, и он решил выкупить ее, отремонтировав за свои деньги.
Но когда Фоменко пошел регистрировать автомобиль, выяснилось, что он в угоне. Тогда Владислав потребовал от соседей свои деньги назад, на что те ответили заявлением в полицию, в котором сказали, что это Фоменко украл у них автомобиль. В итоге в СИЗО предприниматель провел полтора года, — об этом сообщает "Комсомольская правда".
«Рассказывая мою историю с Анастасией Волочковой, я отдавал себе отчет, что всплывет вся эта грязь. Я и не пытался ничего утаивать»,
— пояснил Владислав.
Однако представители балерины отрицают связь звезды с бизнесменом. По их словам, Фоменко просто пытается нажиться на имени Волочковой, и никаких детей она от него не рожала.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что возлюбленная Жигунова ответила про сходство с Заворотнюк.
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Звёзды , ФСИН , Комсомольская правда
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