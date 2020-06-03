Влюбленного в Волочкову судили за мошенничество

Бизнесмен из Твери Владислав Фоменко, влюбленный в Анастасию Волочкову, признался, что много лет назад был осужден за мошенничество.

Предприниматель сообщил, что у в те времена у него был роман с Волочковой, и он не исключает, что она могла родить ребенка от него и скрыть это.

А осудили мужчину после того, как соседи по дому в Твери выдвинули против мужчины обвинения. Они заявили, что Фоменко похитил их автомобиль марки "Инфинити". Однако, по словам Владислава, машина была разбита, и он решил выкупить ее, отремонтировав за свои деньги.

Но когда Фоменко пошел регистрировать автомобиль, выяснилось, что он в угоне. Тогда Владислав потребовал от соседей свои деньги назад, на что те ответили заявлением в полицию, в котором сказали, что это Фоменко украл у них автомобиль. В итоге в СИЗО предприниматель провел полтора года, — об этом сообщает "Комсомольская правда".

«Рассказывая мою историю с Анастасией Волочковой, я отдавал себе отчет, что всплывет вся эта грязь. Я и не пытался ничего утаивать»,

— пояснил Владислав.

Однако представители балерины отрицают связь звезды с бизнесменом. По их словам, Фоменко просто пытается нажиться на имени Волочковой, и никаких детей она от него не рожала.