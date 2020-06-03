Собчак рассказала об «особенной» дочке Бондарчука

На днях в своем Instagram светская львица сообщила о том, что ее интервью со Светланой всего за сутки набрало миллион просмотров и долго держалось на втором месте в трендах.

По словам Собчак, она любит всю семью Бондарчук, но делать интервью с друзьями очень сложно: получается либо нечестно, либо неинтересно. Однако Собчак уверена, что в этом интервью ей удалось избежать крайностей.

Помимо этого журналистка отметила, что в титре закралась небольшая неточность. Ей просто необходимо об этом сообщить, чтобы не было сплетен и домыслов. Речь идет об "особенной" дочери звезд: