Собчак рассказала об «особенной» дочке Бондарчука

Ксения Собчак прояснила судьбу "особенной" дочки Федора и Светланы Бондарчук.
На днях в своем Instagram светская львица сообщила о том, что ее интервью со Светланой всего за сутки набрало миллион просмотров и долго держалось на втором месте в трендах.
По словам Собчак, она любит всю семью Бондарчук, но делать интервью с друзьями очень сложно: получается либо нечестно, либо неинтересно. Однако Собчак уверена, что в этом интервью ей удалось избежать крайностей.
Помимо этого журналистка отметила, что в титре закралась небольшая неточность. Ей просто необходимо об этом сообщить, чтобы не было сплетен и домыслов. Речь идет об "особенной" дочери звезд:
«Дочь Светы и Федора Варя давно вернулась с курса лечения за рубежом, который ей был жизненно необходим. Живет, как и жила всегда с любимой семьей в Москве, дома в Барвихе!».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Ургант пристыдил гуляющую "без всего" Собчак.